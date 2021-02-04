為讓更多甜點控以吃打造儀式感的餐食選擇，台北福華大飯店點心坊主廚巫政翰限量首推幸福甜點國王派（8吋/800元），搶年節自食與送禮商機，因屬年節限定，錯過了得再等一整年。

國王派是一種千層派點，層層疊疊的香酥派皮，搭配香甜可口的內餡，國王派特色之一還有內餡含有小瓷偶，吃到小瓷偶代表能有一整年的好運氣！另外，美麗的花紋、趣味地享用方式，無論是派對或送禮，都能讓氣氛瞬間點燃。

今年國王派風潮再次洗捲台灣，創作跨越國界、各具風味個性、絕佳派皮與內餡融合的國王派。而主廚選用麥嵐綺法國麵粉及法國依思尼發酵奶油製作，如同榛果香氣般的優質奶油，風味豐富而濃郁，讓派皮有著濃濃麥香與奶香的酥脆口感。內餡則融合杏仁粉和西西里開心果醬及開心果碎，麥香味濃並酥香有層次感的派皮，一口咬下滿滿香脆感，慢慢溢出麥香酥皮的迷人氣味，搭配著香滑潤口，充滿杏仁香氣與開心果香的內餡，口感平衡，清爽不甜膩。

吃國王派時，也有一個有趣的遊戲規則。首先，在座最年幼者要藏身桌下，由主人或年紀最長者先切派，切好的一塊派就要請藏身桌下的人指定給某位成員，誰吃到派裡的小瓷偶，就是幸運的國王，而成為國王的幸運兒，不僅象徵來年一切順利，更可在現場指定一位王后，要求對方完成一個任務。「國王派」就是這麼一道在熱鬧繽紛的愉悅氣氛中，大家一起享用的傳統甜點。

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