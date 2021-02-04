大陸股市下跌，上證指數4日收跌15點，連跌兩日，守住3,500點大關。滬深兩市交投氣氛熱烈，成交額合計為人民幣（下同）9,425億元。

香港信報報導，上證指數4日盤中一度高見3,524點，上漲7點，漲幅為0.21％，隨後下跌，最多跌51點，跌幅為1.47％，低見3,465點，終場收報3,501點，下跌15點，跌幅為0.44％，成交額為4,187.43億元。

深成指4日早盤曾高見15,285點，上漲52點，漲幅為0.35％，隨後下跌，一度失守15,000點大關，低見14,908點，下跌324點，跌幅為2.13％，最終收報15,105點，下跌127點，跌幅為0.84％，成交額為5,237.55億元。

滬深300指數4日收報5,473點，下跌11點，跌幅為0.21％。創業板指數收報3,200點，下跌23點，跌幅為0.72％。

各類股接近全面疲軟，有色金屬股跌逾4％，電力股跌逾2％，水泥、化工、鋼鐵股跌逾1％。石油、房地產、金融、煤炭股偏軟。

(工商 )