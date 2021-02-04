友達法說會登場，董事長彭双浪強調，友達會持續朝價值轉型方向前進，未來幾年將啟動「雙軸轉型」計畫，Go Premium和Go Vertical並進。

首先是Go Premium，面板和太陽能等主要事業往高附加價值方向發展。如電視面板當中8K、無邊框產品，不只最早推出、還是唯一供應商，利用LTPS推出超低能耗、高階晰度筆電面板，還有電競面板都維持領先地位，另外包括MiniLED、MicroLED顯示器等，技術都領先業界，

另一個是Go Vertical提供垂直領域解決方案，提供客戶一站式服務，從面板出發，提供系統、解決方方案和服務。1月1日達擎分割出來，專注於公共顯示器和通用顯示器事業，未來將有更大彈性展開各項策略合作，建構各場域生態，包括商業、運輸、工業、醫療、教育等等，促進有達智慧顯示應用的價值鏈延伸，並結合AIoT技術來拓展數位商機。

過去幾年友達沒有重大產能投資，而是透過審慎投資提升產能和技術能力、增加中高階產品的供貨能力，接下來除了優質產能投資，例如持續聚焦耕耘智慧零售、智慧金融、智慧醫療等等領域，還會增加智慧製造方面的服務。希望透過策略投資等多元方式來擴大生態圈經營，持續降低來自純面板銷售業務的營收比例。

另外，過去友達強調Smart investment，過去幾年沒有大的擴線投資，而是將原有生產提升技術能力，助攻中高階產品價值策略。接下來進入Smart investment 2.0，接下來除了優質產能投資，聚焦耕耘四大場域＋1，＋1是智慧製造。另一個是建構完整生態圈，未來是生態鏈對生態鏈競爭，有賴整合的力量，透過投資聯盟合作的方式，建構生產圈，並且落地在地化經營。

(工商 )