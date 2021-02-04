交通標語印上口罩員警防疫值勤免交談。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

交通標語印上口罩員警防疫值勤免交談。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

春節期間交通疏導是警方重要工作，員警值勤時免不了向民眾解說，但今年疫情嚴峻，桃園市交通警察大隊為此特別訂製專屬口罩發放給大溪、龍潭警分局，大紅色口罩上面標示「高乘載不足三人改走平面」字樣，員警第一次拿到如此特殊口罩，笑稱實用又應景。

市交大行政組長陳國煌表示，為提高大眾防疫觀念並傳遞春節連續假期疏運、管制及交通安全資訊，精心設計製作「高乘載管制資訊」口罩，希望同仁在執勤的同時能有效防疫，因轄內春節實施高承載管制包含大溪、龍潭警分局轄區，分別發送200個口罩供使用，讓員警不需要開口就能讓駕駛人明白管制目的並變更行駛路線。

春節期間2月14、15日下午1點至晚上6點，國道3號北上入口實施高乘載管制。大溪警分局表示，轄內大溪、復興區有許多著名宗教信仰廟宇及觀光景點，預估農曆春節期間將湧入大量車潮及人潮，口罩將配發圳頂派出所、三元派出所及大溪交通分隊等同仁執勤使用，達到交通宣導成效。

警方也呼籲，疫情期間民眾出入公眾場合，務必遵守安全社交距離並配戴口罩，屆時也將增派警力於景點、休憩區規畫部署加強交管，請出遊民眾配合執勤員警指揮，遵守交通疏導措施，以達順暢交通、快樂出遊。

(中時 )