食用過後的碗盤，如何將油膩洗乾淨是一門學問。一名陳姓網友上網發文，希望大家可以提供洗淨豬油跟動物油類的洗碗精，文章曝光後，不少主婦直指，用任何洗碗精都比不過用熱水來得乾淨，更建議清洗前可用廚房紙巾擦拭，減少油汙堵塞水管。

陳姓女網友日前於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》求助表示，每次用餐過後，碗盤上的油膩總是洗不乾淨，特別是沾附豬油及動物性油類的碗盤，令她困擾許久，並希望廣大的網友能推薦她洗碗精。

貼文曝光後，馬上吸引不少主婦熱烈回應，一面倒推薦熱水，大讚熱水是最天然的洗碗精。先用小蘇打粉，再用浸泡熱水，馬上就乾淨溜溜；也有人建議，洗碗前先用廚房紙巾將碗盤上的油汙擦拭掉，如此一來不僅能快速去油，同時也能降低油汙堵塞水管的風險。

另外，有網友分享自己的獨門方式，「苦茶籽粉再加上熱水，號稱是最強洗油神器」、「1小匙小蘇打粉、半碗熱水、2滴洗碗精（不限品牌），以上3種或在一起洗，不僅省時也省水，就連抹布都可以洗得很乾淨」、「柑橘類的果皮和碗盤加水煮一下，去油效果也不錯，因此後來都自己DIY製作柑橘精油洗碗精，洗之前先噴一點，再用菜瓜布輕輕搓幾下，去油效果很好，也很天然，不必擔心會有殘留的問題。」

(中時新聞網)