受疫情影響，東港東隆宮4日宣布春節活動有部分異動，除取消大年初一早上9點的招財紅包錢母發送、改買金香贈送外，初一及初二免費供香客飯湯用餐的服務也取消，但初三及初四的開智慧活動如期舉行，不過將採人流管制。

東隆宮指出，今年依循中央流行疫情指揮中心建議，為避免人潮集中群聚，經董事會決議後，取消初一發放紅包錢母改為隨購買金香時贈送，而當日早上9點30分的大漢樂團新春音樂會則依原定計畫舉辦，不過觀眾請保持安全社交距離。

至於原初一及初二免費提供香客飯湯用餐的服務，也跟進取消，不過初三及初四的開智慧活動如期舉行，但採人流管制，現場將有專屬服務人員進行引導。

而大年初九玉皇上帝聖誕千秋的活動，將恭請玉皇上帝至拜亭接受信眾祝壽參拜，除體恤長者行動不便可就近參拜外，也將人潮分流，避免香客長時間且近距離接觸。

東隆宮董事長潘慶士呼籲香客，春節期間到東港東隆宮祈福參拜，務必全程配戴口罩並保持安全社交距離，配合政府防疫政策及廟方服務人員的指引，大家齊心努力，做好防疫工作，相信在溫府千歲的庇佑下，大家一定能牛轉乾坤，身體健康，平安度過這一波疫情。

(中時 )