運動對身體的益處幾乎是不言自明，對壯世代來說更是通往美好生活的關鍵鑰匙。台灣高齡化政策暨產業發展協會(以下簡稱高發會)為鼓勵壯世代培養運動習慣，去年底（12/28）於臉書成立「壯運動」社團，並發起「每日深蹲」的線上活動，至今已吸引近900位壯世代加入響應。近日，看似平凡的運動推廣社團，卻意外地引發壯世代的「無處不深蹲」熱潮，社團成員開始「走到哪蹲到哪」，足跡遍步全台17城市。

「你今天深蹲了嗎？」，運動是不易維持的習慣，有時需要他人督促或與朋友一起努力。曾征服海拔3275公尺的單車健將陳亦珍也與高發會合作，以「運動傳教士」之名，在壯運動社團中分享運動知識、聊天，更督促社員每日深蹲並上傳「深蹲照」，成功讓不少壯世代養成深蹲習慣。陳亦珍認為，深蹲不需器材，隨時隨地可進行，還能鍛鍊到身體許多重要肌肉，CP值極高。

高發會執行長陳雪慧表示，「壯世代」一詞是為了取代銀髮族、熟齡者等對熟齡者的稱呼，泛指嬰兒潮世代的三四五年級生；成立「壯運動」是希望壯世代能「跨時空」一起運動，同時找到「運動好夥伴」，讓運動成為「習慣」，打造健康的身體，活出理想的生活。

隨著深蹲習慣的養成，壯運動社團內許多壯世代開始「自發性」地「走到哪蹲到哪」，無論外出旅遊、出差都不忘深蹲並上傳照片。近日高發會發現，社團內的「深蹲足跡」已遍佈全台17城市！以全台共22座城市來看，除外島（金門、馬祖、連江）和新竹市、雲林縣外，皆有壯運動的身影。對此，高發會理事長吳春城直說，「壯世代的堅持力與創意力，不可小覷！」，希望藉由這次「美好的意外」讓社會各界看見「壯世代」，相信未來「深蹲足跡」將遍布更多地方，播下更多美好的種子。

(工商 )