擴大物聯網生活服務市場，積極爭取智慧城市業務，中保科(9917)集團副董事長林建涵指出，總服務客戶數已經已達50萬，產值近150億元。

基於防疫，中保科集團今年的尾牙「2021線上展望會」，將在5日以直播抽出現金獎、Gogoro電動機車、任天堂Switch和iPhone 12 Pro等好禮，由中保科技集團副總裁林明昇和林建涵一起抽出幸運得主。

中保科指出，集團事業藍圖已經延伸到食（復興空廚、棧直火廚房）、醫（立偉電子）、住（中保無限+）、行（中保物流等）。

至於在「智慧城市」的市場，林建涵指出，已在高雄市政府建置包括車種辨識、車流、人流監測和空氣品質監測等11項的智慧城市解決方案；中保無限+自2015年進入市場以來，以科技系統取代夜班警衛的「雲端警衛」方案，已突破1,000個案場，還獲得數位時代的「創新商務獎」肯定。

另外，林建涵表示，集團的關係企業金雞母包括，2019年底甫成立的保創科技，提供「機電、弱電、消防一條龍」整合方案，2020年營收數倍成長，達到4.35億元；中保物流運用先進的GPS智慧派遣系統，提供智慧物流服務，讓營收破10億元；此外，協助ATM換補鈔的立保保全，2020年服務的ATM機台數增長至將近1萬個，年營收來到12.2億元。

中保科技集團總裁林孝信則認為，「創新」是集團經營贏在起跑點的關鍵之一。中保科因此舉辦「創新競賽」，鼓勵員工跨部門組隊報名，一起腦力激盪，舉凡服務內容創新、優化服務或開發市場的方案都可以提案，總獎金共400萬元，第一名獨得200萬元，吸引員工組隊報名將近100組。

2021年較重要的拓展業務，林建涵指出，集團今年要全面跨大餐飲事業部，直接走入消費者市場，提供安心信賴的餐飲服務，像是以烘焙品著名的「復興空廚」開始從航空餐轉型，2021年朝向多角化經營，包括OEM和ODM代工服務都是重點。202年代理的新加坡國民湯品「The Soup Spoon匙碗湯」來台營運，北部已有5家門市；集團自創餐飲品牌「棧直火廚房C-Kitchen by FUK」專供炭火直烤料理配精釀啤酒，有望在2021開設更多分店。

(工商 )