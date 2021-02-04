華碩(2357)及振樺電(8114)今(4)日下午舉行重訊說明，宣布為加強布局AIoT事業，策略性入股POS大廠振樺電旗下瑞傳科技，雙方董事會今開會同意，共同打造工業物聯研製中心，加速實現AIOT產業進化與應用升級。

本次合作中，華碩以重要合資夥伴角度進行股權結盟，以新台幣15億元、每股50.9元取得瑞傳30%股權，並評估一年後以100%瑞傳股權價值新台幣55億元為基礎，進一步取得15%股權，深化雙方合作關係，長期將規劃推動瑞傳重返資本市場。華碩將提名AIoT事業群共同總經理許祐嘉、張權德加入瑞傳董事會，並參與管理經營，協同瑞傳營運團隊與振樺電全球運籌中心開展AIoT事業。

振樺電財務長顏佳怡表示，振樺電於2017年以新台幣46億元取得瑞傳100%股權，經過3年多的營運架構調整，近年營收都成長雙位數百分比，去年前3季有獲利。這次希望透過策略結盟，從體質上加速發展，引進華碩資源可讓瑞傳在AIoT快速成長。

瑞傳營運模式以協同設計製造服務為核心，專注在軟體定義網通及數據中心、先進醫療設備、博弈、半導體檢測與工業自動化等場域。

工業電腦廠振樺電昨(3)日宣布今天暫停交易，市場就傳出和併購或引進策略投資人相關，華碩和振樺董事會通過同意，華碩策略性入股POS大廠振樺電旗下瑞傳科技。

華碩於2019年底成立AIoT事業群，為華碩發展智慧物聯網事業的核心組織，已建置數百人專職團隊，目前已完成智慧製造及智慧醫療領域的數項解決方案，並與數家國際大型工業及醫療集團啟動多項合作專案。振樺電2017年中旬以46億元取得百分百瑞傳股權，3年多來營運績效亮眼也都有配息。

(時報資訊)