記憶體解決方案領導廠商華邦電(2344)宣佈其低功耗、高效能的 LPDDR4X DRAM技術將用於Flex Logix全新InferX X1邊緣推理加速器，滿足物體識別等高要求AI 應用的需求，助力Flex Logix在邊緣運算領域取得突破性成果。

Flex Logix推出的InferX X1邊緣推理加速器晶片採用了獨步業界的開創性架構，具有可重新配置的張量處理器陣列。搭配華邦 LPDDR4X晶片，針對複雜神經網路演算法，例如YOLOv3或Full Accuracy Winograd的處理，可提供更大的處理量與更低的延遲，同時成本更低。

華邦DRAM產品行銷中心技術總監Robert Chang表示：「我們選擇 Flex Logix InferX X1 AI加速器，是因為它可以提供最高的每單位成本運算量，這種優勢對於高容量主流應用的開發與推廣來說，非常關鍵。應用華邦4Gb LPDDR4X晶片，InferX X1可充分發揮其價格與效能的優勢，最終將推理功能引入邊緣運算市場，從而大幅擴展其在AI領域的應用範圍。」

為了支持InferX X1最高可達7.5 TOPS的超高速運行速度，同時將功耗降到最低，Flex Logix 選擇將加速器與華邦的 W66CQ2NQUAHJ相結合。Flex Logix的AI推理產品銷售與市場部副總裁Dana McCarty表示：「獨特的InferX X1處理器與華邦高頻寬 LPDDR4X晶片攜手並進，將為邊緣AI效能樹立全新的標杆。透過經濟實惠的邊緣運算系統，實現了複雜的神經網路演算法，即使在處理資料密集的高清視頻時，也能實現高精度的物體檢測和圖像識別。」

(時報資訊)