據行政院主計總處最新統計，不動產業今年不論受僱人數還是薪資表現，都比其他業別更為突出，以2020年1~11月每人每月平均總薪資，不動產業相較上年同期增幅達8.77%，超越金融、醫療、製造、餐飲業等，成為薪漲幅度最大的行業。台灣房屋集團副總裁周鶴鳴表示，國際仍受疫情影響，部分傳產製造業年終不理想，不少餐飲門市生意也較往年失色，反觀不動產業因剛需支撐，交易量大幅回溫，加上靠努力賺獎金，因此吸引不少年輕人躍躍欲試，而今年確實有不少導遊因疫情轉任房仲業務，且第一年就有年收百萬的佳績，更顯出不動產業的發展性。

台灣房屋年前投職履歷比去年同期增加約2成，統計去年第四季至今的履歷數，發現轉行投入房仲業的面試者行業，以傳產製造業佔比最多(21%)，其次為餐飲業(17%)，和門市銷售(12%)的履歷最多。

周鶴鳴表示，台灣房屋以龐大的教育訓練資源與同仁一路相伴，更以多元創新的員工福利，提供同仁高度幸福感，因此2020年再度受政府肯定，榮獲金牌企業的「好福企」大獎肯定，是唯一獲獎的房仲業；去年打造全台唯一「情境式高階智慧型訓練中心」，結合AI智慧實境，針對住宅屋況、店面、土地等各項不動產物件進行互動訓練，快速累積經紀人員專業經驗；擁有國家專利的科技工具「AI地產機器人」，更整合了市場地圖與物件資訊查詢功能，幫助同仁在外直接透過手機，就能即時快速獲取最新資訊，大幅加升了業務服務效率。

台灣房屋加盟總部總經理林培雯也指出，2021年全台不動產市場熱能續旺，台灣房屋全台展店目標亦將突破500間，隨年後轉職潮，將大舉徵才廣發英雄帖，預計釋出3000個職缺。

(時報資訊)