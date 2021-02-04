新冠肺炎疫情延燒一年餘，中央流行疫情指揮中心也開張了一年，在這過程中碰上幾次群聚感染，讓指揮官陳時中歸納出一個心得，太早離開就會出事，所以他現在有個小迷信，晚一點離開指揮中心會比較心安。

陳時中今（4）日在記者會上自曝小迷信，提到好幾次早點離開指揮中心，就被疾管署長周志浩、機要急call「趕快來」，因為有重大感染事件發生了。一年下來，他也變得有點疑神疑鬼，不敢太早離開指揮中心。

他透露，台灣爆發首例院內感染，原先之前狀況都還不錯，他就比較早回家，但人回到家就接到周志浩打電話要他「趕快來！趕快來！」，再者就是案156首起安養機構護理師案156確診時，他記得當天是周末晚上，有比較早回家， 又接到機要的電話「趕快來」，他笑說「大家都不說發生什麼事」。最近的桃醫群聚案件也是這樣，上周連續5天沒有本土病例，心情覺得滿輕鬆的，豈知晚上又叮叮噹噹被call回，隔天確認出現4例本土，該日記者會他還坦言心情很沉重。

陳時中說，桃醫群聚感染事件後的一、兩天比較忙，較晚回家好像就沒出事了。過了3天本來想說應該比較安全，但又怕太早走會被叫回，所以想想還是留晚一點較安心。

(中時新聞網)