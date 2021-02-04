蔡英文總統日前公開喊話要「守住黃捷」，要黨內對罷捷案「不能坐視不管、積極聲援」，罷捷團體4日發動突襲，下午前往高雄地檢署按鈴控告蔡英文違反《選罷法》。發言人徐尚賢強調，蔡英文動用國家機器，已嚴重妨害罷捷行動。

徐尚賢強調，蔡英文身為中華民國總統，竟然兩度表示面對黃捷罷免案應提出「作戰模式」，不應再像過去冷處理。蔡英文身為總統竟然直接動用國家機器，企圖影響並妨害地方罷免活動，此舉違反了選罷法第50、56條第3款的規定。

《選罷法》第50條規定，中央及地方政府各級機關於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動。第56條、第3款規定，政黨及任何人，不得妨害其他政黨或候選人競選活動；妨害其他政黨或其他人從事罷免活動。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟痛批罷捷團體，企圖透過誣告轉移罷免缺乏正當性的焦點，針對污辱女性的標語出現在遊行中的事件，至今也未道歉，誣告蔡英文就是想要轉移焦點，但此舉將激起更多市民投下不同意罷免票。

黃捷提醒，罷捷團體提告要有事實依據，希望提告人要指出法條，具體說明，不要像罷捷理由、誤用港版國安法，曲解台灣的法律，不要惡意進行政治操作，應回歸市政討論。

徐尚賢回批，罷免理由、國安法條純粹是筆誤，原意指的就是台灣國安法2-1條，今年1月4日也已對外澄清道歉，外界不要再抹黑罷捷行動。

文山伯氣噗噗 轟黃捷沒在客氣

(中時 )