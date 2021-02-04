27歲女星雞排妹（鄭家純）因指控台語金曲歌王翁立友在尾牙對她毛手毛腳，甚至言語性騷擾引發風波，昨（3日）雞排妹開記者會解釋到灑淚，許多網友仍質疑真實性，連桌上放的飛機杯都變成開戰焦點，網路兩派人馬吵得不可開交。有網友好奇雞排妹明明有臉有胸，跟豆花妹、郭書瑤（瑤瑤）一樣從網路走紅而出道，為什麼在台灣還是沒其他兩人紅？

該名網友今（4日）早上在PTT八卦版發問：「為什麼雞排妹在台灣沒豆花妹郭書瑤紅？」他分析雞排妹大奶臉正，跟豆花妹一樣都是從素人爆紅進入演藝圈，「可是豆花妹好像比雞排妹紅很多，豆花妹一直出唱片還一直演戲當女主角，郭書瑤也是同樣靠奶在網路紅的，現在發展根本屌打雞排妹，為什麼雞排妹在台灣沒豆花妹郭書瑤紅？」

PTT網友詢問雞排妹輸瑤瑤和豆花妹的原因。（圖／PTT）

文章一PO出，很快就吸引上百名網友共同討論，許多人紛紛認為郭書瑤剛出道時拍的殺很大廣告，也是一大堆網友在酸，後來轉戰戲劇圈打拚，2013年因電影《志氣》拿到金馬新演員獎，轉型為真正的實力派演員，最近在《未來媽媽》探討婚姻與不孕議題，逼真演技打動不少人，讓網友心服口服，不禁稱讚：「瑤瑤衣服越穿越多，完全靠自己努力換來的結果」、「真的是典範」。

至於豆花妹，除了在許多電視劇《我愛幸運七》、《星座愛情雙魚女》、《已讀不回的戀人》、《我的青春沒在怕》等擔任第一女主角，今年初還出了全心EP《讀心術》，每年都有新作品，而且氣質清新、形象良好，受到很多男粉絲喜愛。

那雞排妹出道9年到底有什麼作品？回憶2012年她拍攝雞排店宣傳片爆紅，因犀利言詞、清涼裝扮和明顯的政治立場爭議不斷，近年更開發情趣用品、主持兩性網路節目探討床笫之私，成為台灣的話題女王，網友毫不留情地直批：「她除了飛機杯跟那張吐不出象牙的嘴以外還有什麼？」、「什麼技能都沒有是要比什麼？花瓶」、「女藝人只賣肉的話壽命很短」，連外貌都被酸：「根本小奶怪靠擠的」。

(中時新聞網)