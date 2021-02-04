搶新春商機，連鎖茶飲品牌「康青龍」大手筆連續21天放送App會員優惠，中獎機率100％。為回饋會員支持，康青龍新春推出「新春奔好運！線上刮刮樂」遊戲，以嶄新App互動遊戲提供豐富獎項，讓消費者有機會將時下最夯的AirPods Max、Apple Watch帶回家，過年更加碼抽AirPods！App會員獨享，自2/8日中午12點起至2/28日晚上11點59分，只要紅利點數2點註2即可參加遊戲。

康青龍積極推動數位轉型，為優化會員服務，會員可從App中累積紅利點數，獲得專屬優惠及門市最新活動消息，更能集中管理所有的優惠券。貼心的設計與友善的操作介面，App上線一個多月以來，已經有近5萬會員註冊使用，會員數穩定成長中。未來也將開放App飲料預訂、KQ PAY電子支付等功能，虛實整合O2O服務，優化手搖飲的購物體驗。

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