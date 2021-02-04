「當兵退伍後第三天我就到永慶房屋報到，今年邁向第11年了！」張克揚自豪的說著，從學生時期開始打工的張克揚，發現服務業薪水普遍不高，付出的努力和收獲不成正比，在學生時期便下定決心畢業後要往高薪邁進，並在畢業前明確鎖定未來目標，決定挑戰業務工作。在眾多的業務類別中，房地產因為成交金額高、連帶拉抬獎金，收入能比一般大學畢業基本薪資高，成為張克揚的首選，更是在當兵前就超前部署到永慶房屋參加面試，退伍後馬上加入永慶房屋。

彈性工作八小時提高專注力 年年挑戰百萬年薪

「近年永慶推出『彈性工作8小時』制度，讓經紀人可以妥善規劃工作與休息的時間。」張克揚分享：「10年前剛加入永慶的時候，作業方式比較傳統，但隨著時代變遷，公司也優化制度，近年來也推出『彈性工作8小時』，讓經紀人排班後可以跟一般上班族一樣工作8小時下班。」張克揚妥善利用彈性工作八小時制度，經常利用下班後的時間去慢跑，培養運動好習慣，不僅有益身心健康，更能提高專注力，工作效率更好！此外，兩年前推出的新職位『服務專員』，他們就像經紀人的貼心好助手，大大提升了經紀人服務客戶的效率，這真的很用心！

發揮團隊精神，提倡跨區域的合作也是永慶經紀人高效工作的原因之一。經紀人都會有自己最熟悉的商圈，當客戶有不同地區的買賣房屋需求時，可以利用公司的科技服務，快速連線到不同區域的經紀人，提供給客戶最完整、最透明的資訊。

這種團隊合作的工作模式，讓張克揚快速累積專業知識及績效，不僅曾創下最高月收入20萬的好成績，也讓他在加入永慶房屋第三年就買下人生中第一間房子。

張克揚(圖右三)利用彈性工作8小時制度，下班後經常與朋友聚餐聯絡感情。(圖/永慶房屋提供)

「把客戶的事當成你自己的事」是邁向成功的重要心法

「把客戶的事當成你自己的事！」更是張克揚拿出好成績的原因，面對每一位客戶都保持積極的態度，認真對待每一項交辦。心思細膩的張克揚在解答客戶的疑問時，以「換位思考」的方式去服務客戶，即便只是房屋修繕等小問題，也會盡力提供解答與協助，深信只要服務做的好，日後客戶有買賣需求時就一定會把機會留給你，這份工作的收穫和感動都是在平時默默耕耘及努力中醞釀出來的。

張克揚分享:「曾服務一位從事跨國貿易的客戶，經過多次的溝通與帶看，成功成交了一間北投的別墅，之後客戶要翻修別墅，但由於工作繁忙經常在各國奔波，無法順利安排流程與時間。於是我主動協助遞送相關文件，並定期跟客戶回報翻修進度，讓客戶在國外時可以放心的工作，也讓我增加許多房屋整修的相關知識，是一個寶貴的學習經驗。」

提倡團隊合作的公司文化，讓張克揚能夠更有效率完成工作。(圖/永慶房屋提供)

深刻感受永慶房屋努力打造幸福職場 不斷優化服務模式

回首11年前剛畢業時青澀的自己，張克揚如今轉變成一位在房仲業表現亮眼的專業經紀人，張克揚感性的說：「畢業後第一份正式工作就是在永慶房屋，從以前到現在，看著公司不斷優化工作的環境，像是推出《永慶大聯盟》智慧平台，讓我們工作更有效率；也推出彈性工作八小時，讓經紀人取得工作與生活之間的平衡，我真心感受到公司用心打造幸福職場的用心。」

展望2021年，張克揚希望今年可以再次創下業績高峰，盡心盡力服務好每一位客戶，目標在北投區買下人生中第二間房子，給女友一個更舒適的生活空間。

張克揚(圖左一)在平常工作之餘，經常與同事一起吃遍各地美食。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)