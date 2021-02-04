國道1號大林段下午發生一起自小客車翻覆車禍。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

今天下午2點38分左右國道1號南向251.45k發生一起車禍，1輛自小客車因不明原因在內側車道翻覆，造成駕駛1名30多歲女子死亡，其餘3名19歲乘客輕傷。

嘉縣消防局下午2點38分獲報，隨即出動人車，下午2點50分到場，現場1部自小客車翻覆且車體變型，車上3名乘客自行脫困，女性駕駛受困駕駛座，消防人員使用破壞器材將其救出，女性駕駛頭部破裂送往大林慈濟醫院，到院時已明顯死亡，未進行急救，其餘3名乘客輕傷。

(中時 )