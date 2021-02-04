轎車國道大林段自撞翻覆 女駕駛卡在車內爆頭亡1死3傷 16:252021/02/04 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號大林段今天下午發生一起自小客車翻覆車禍。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號大林段下午發生一起自小客車翻覆車禍。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 今天下午2點38分左右國道1號南向251.45k發生一起車禍，1輛自小客車因不明原因在內側車道翻覆，造成駕駛1名30多歲女子死亡，其餘3名19歲乘客輕傷。 嘉縣消防局下午2點38分獲報，隨即出動人車，下午2點50分到場，現場1部自小客車翻覆且車體變型，車上3名乘客自行脫困，女性駕駛受困駕駛座，消防人員使用破壞器材將其救出，女性駕駛頭部破裂送往大林慈濟醫院，到院時已明顯死亡，未進行急救，其餘3名乘客輕傷。 疑視線死角 女駕小貨車遭迴轉車碰撞翻覆 《國際產業》航空業裁員再拉警報 美航：將向1.3萬人發無薪假通知 (中時 ) #乘客 #翻覆 #3名 #輕傷 #2點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中營建春安檢查 開出114萬元罰單 04:102021/02/04 地方新聞 提升機車族安全駕駛觀念 新北機車駕訓補助3000個名額 14:262021/02/04 生活 1年前撤離武漢超後悔 英男：真希望沒趕上那班撤僑包機 11:512021/02/04 生活 年前最後年貨採買 北市果菜魚類家禽批發市場 規畫6日起營業至除夕 09:262021/02/04 生活 深耕台灣綠電 辰亞競標 彰濱50、51地號土地 04:102021/02/04 產業．科技 國內5個案感染英變種病毒 動向曝光 15:112021/02/04 生活 娛樂船翻覆查獲逾30億安毒 20公斤從屏東漂流至萬里 12:382021/02/04 社會 身障服務資源深入社區 台中北屯第一座小作所開幕 14:362021/02/04 寶島 過年搭淡海輕軌走春 獨特輕軌香氛紅包限量300組兌完為止 15:122021/02/04 生活 學國標舞與女伴跳進摩鐵7次 3寶爸掰：談賣土地 11:322021/02/04 社會 春節連續假期 國1平鎮系統交流道匝道管制用路人留意 10:302021/02/04 生活 社會熱門新聞 正妹理髮師上空只穿1片布 彎腰快掉出來 男客表情成亮點 - 社會 下班遇老虎驚恐對視30秒影片瘋傳 陸女嚇：好害怕 - 社會 D槽女優都比你努力 媒體人曝AV天后拍片血淚盼學子勤能補拙 - 社會 欣興電子火警 桃園消防局出面說明 - 社會 OL逮女廁偷拍狼 曝天菜條件網全歪樓：浪費了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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