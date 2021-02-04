亞大醫院透過管道聯繫菲律賓駐台代表處，順利讓吉拉的妻子來台，居家檢疫後到醫院接手後續照顧。（亞大醫院提供／林欣儀台中傳真）

菲律賓籍移工「吉拉」去年感覺頭暈且視力模糊，就醫確診為高度致命腦瘤，病況危急，他考量經濟壓力，一度絕望到想放棄治療，所幸雇主仗義、願負擔醫藥費。亞大醫院院長許永信親自執刀，歷經8小時手術，成功拆彈，本月初康復出院，菲國駐台代表探視時大呼「有台灣真好」。

「台灣真的很好，謝謝台灣！」亞大醫院3日為吉拉舉辦歡送活動，菲國副駐台代表留文克親自出席，看到菲國移工在台灣生病，且獲得良好的照顧、能順利出院，留文克連番感謝台灣雇主的愛心與醫療團隊大力協助，希望這份愛傳遞出去。

吉拉的妻子說，丈夫9年前到台灣工作，期間僅返鄉1次，去年接獲丈夫病況危急的消息，嚇到不知所措，很害怕夫妻就此天人永別，幸運的是佛心雇主廖福山夫妻願負擔醫療費用，真的很謝謝各界援助，才救回丈夫一命。

廖福山及妻子吳麗華表示，吉拉到台灣工作9年，工作認真、負責，原本他去年11月合約期滿，已決定返回菲律賓定居，沒想到，10月被檢查罹患「蝶骨嵴內側型腦膜瘤」，他本打算返菲治療，卻因經濟壓力大昏倒，當時想到「我不幫他，還有誰幫他」，主動安排續約及後續治療事宜。

即便手術成功率僅5成，廖福山夫妻仍堅決不放棄。亞大醫院院長許永信也透過管道聯繫菲律賓駐台代表處安排吉拉的妻子來台，經居家檢疫後到醫院陪伴丈夫後續治療，終於讓吉拉安心復健。

本身就是顱底手術專家的許永信指出，「蝶骨嵴內側型腦膜瘤」因生長位置罕見，且周邊有許多腦部重大血管、視神經及腦下垂體，手術難度很高，吉拉歷經8小時手術，順利避開內頸動脈、中大腦動脈破壞出血等情況完成手術，且術後無肢體功能損、失語等併發症。

(中時 )