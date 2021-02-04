宏達電搶攻新春換機商機，宣布針對即將到來農曆新年推出應景優惠活動「《牛轉新機，搖紅包》送新春紅包購物金」，讓全台消費者都能與HTC一起嗨、一起搖紅包，獲得優惠適用於HTC網路商店購買全系列HTC手機、VIVE及配件產品。

「《牛轉新機，搖紅包》送新春紅包購物金」活動自2月5日至2月19日，消費者於至HTC TAIWAN [email protected] 參加活動，最高有機會抽中新春紅包購物金1,000元，人人皆有獎，因此，無論要送禮或計畫年節期間升級手中設備，務必可聰明把握此次優惠活動。

搖新春紅包抽購物金之外，HTC更為VIVE體驗門市及銷售門市、HTC VIVE 網路商店的消費者在2月28日前購買指定VIVE系列產品，提供「獨享2,000元購物金」超值優惠，加上現在購買還可享有VIVEPORT Infinity無限下載訂閱服務2個月免費優惠活動，讓消費者可以暢玩VIVEPORT VR應用商店內數千款優質VR內容，舉凡沉浸式動畫、微型遊戲世界、多人射擊、角色扮演等以及藝術、人文科學、旅遊探險、健康塑身、電影強檔、休閒娛樂等內容皆有。

虛擬實境讓所有受限於疫情而無法出遊的消費者能安全地遨遊各地，並探索迷人的故事，當世界各國博物館因疫情關係陸續關閉，各種展覽活動也因而取消或難以前往時，虛擬實境以創新的方式讓消費者沉浸於藝術中，讓消費者能與朋友相約逛美術館，甚至「攜手」可參加一場虛擬時裝秀、演唱會，猶如親臨現場欣賞驚艷表演。立即加入VIVE行列，新年假期不用出門旅遊，就能全家同歡在家無限暢遊世界。

(中時 )