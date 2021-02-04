拜登政府周三宣布，將重啟對美國第一座主要離岸風力發電場的許可，此舉將推翻川普政府去年底取消該程序的決定。

美國海洋能源管理局（Bureau of Ocean Energy Management, BOEM）在聲明中指出，該主管機關將恢復對「Vineyard Wind」項目的環評審查，作為政府加快聯邦土地與水域可再生能源開發之大規模計畫的一部分。

去年12月美國第一個主要離岸風電場「Vineyard Wind」要求暫停聯邦許可程序，以確定是否有必要因更換渦輪發動機製造商而變更設計，這也導致BOEM終止整個環評作業。

美國前總統川普曾答應將支持這個美國的新興產業，以作為其「能源優勢倡議」（energy dominance agenda）的一部分，但由於擔心渦輪發動機將干擾商業捕魚活動，Vineyard Wind項目的許可程序便一再遭到拖延。

Vineyard Wind是西班牙伊比德羅拉（Iberdrola）子公司Avangrid與丹麥哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners）共同設立的合資事業。該項目距離麻薩諸塞州海岸15英里（24公里）處，一旦建造完成，可望將為該州超過40萬戶房屋提供電力。

Vineyard Wind發布聲明對此表示歡迎，「我們期待與該機關合作，我們將開啟一個能創造數千個高薪工作的產業，同時在減少氣候變化影響上邁開大步。」

(時報資訊)