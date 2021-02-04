半導體測試介面廠精測(6510)今（4）日召開線上法說，總經理黃水可預期，今年各季營運將與往年相同，即第一、四季是淡季，第二、三季是旺季，上下半年比重亦與往年相當。不過，基於探針卡成長空間可期，對今年整體營運表現審慎樂觀。

精測2020年合併營收創42.07億元新高、年增24.25％。毛利率54.15％、營益率28.2％，分創歷史次高及近3年高點。配合業外虧損減少達78％，稅後淨利9.33億元、年增達49.35％，每股盈餘28.48元、優於前年19.07元，雙創新高。公司決議擬配息12元。

精測總經理黃水可表示，去年受惠對新產品、新市場、新客戶布局有成，精測目前已在探針卡市場站穩腳步。去年探針卡（Probe Card）營收達11億元、年增達1.65倍，對公司營收貢獻比重提升至27％。

為服務全球半導體產業，精測持續發展探針卡技術，今年推出多款自製晶圓測試用探針，以不同針款以符合不同應用市場測試需求。基於自有可控的產能調度力、技術開發力、材料及藥劑研發力等，將可兌現深度客製化的服務承諾，築起無形的技術門檻。

除了以一站式服務模式因應不同客戶需求外，精測為滿足客戶的晶圓測試探針卡需求，正式啟動三廠擴建計畫，日前甫以5.34億元完成土地購置，預計將在今年完成建廠規畫，預計2024年峻工啟用。

精測財務長許憶萍表示，公司目標維持產能及技術領先，拉大與競爭對手差距。今年資本支出估約10億元，包括機器設備支出3億元、三廠購地費用、營運研發總部尾款1億多元。新台幣每升值1元影響營收1～1.5％，對毛利率影響有限，目標維持50～55％區間。

展望今年營運，黃水可認為，依據目前大環境發展情況，隨著5G、AI等應用逐步開展，有望帶動探針卡需求提升。精測目前已針對需求，完成超過8成的各式應用探針卡開發，看好未來發展可期，對營收貢獻比重可望進一步提升。

黃水可對於精測今年各季營運表現維持過往基調看法，指出第一、四季是淡季，第二、三季是旺季，上下半年營收比重將與往年相當。不過，基於探針卡成長空間可期，對精測今年營運表現審慎樂觀。

(時報資訊)