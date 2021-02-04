頂尖企業匯集的美國，憑藉企業的創新力，帶動美股長線奔馳，哪些趨勢是股市投資人不容忽視的現在進行式？聯博投信直指，創新聖地，三大趨勢值得關注：一、5G通訊革命。二、AI人工智慧興起。三、無現金時代來臨。

5G通訊革命將掀起一波創新浪潮。由於開通5G通訊網路，需要建置的基地台比4G更多，且技術更加複雜，在運算、傳輸速度更快之下，用戶大量使用影音、線上服務的需求，將使得晶片、雲端運算、儲存設備業者的業績更加成長。科技產業的創新與整併，相信是今年乃至未來相當一段時間的重要趨勢。

AI人工智慧興起。在這個領域，最有機會成功者自然是矽谷巨頭，以充沛的資源聘請AI科學家及收購其他小型同業公司，藉由鋪天蓋地的機器學習與深度學習運算，創造讓消費者耳目一新的應用。

無現金時代來臨。目前全球約80%的交易還是使用紙幣或硬幣，代表電子支付的成長潛力不容小覷，從信用卡巨頭到其他相關的企業，皆開始拓展線上支付、無現金等業務，勢必將改變你我「帶錢包」的古老習慣。

聯博投信表示，截至2020年底，美國S&P 500指數成分股的總市值高達33兆美元，不但位居全球之最，甚至超過歐洲、日本與新興市場等股市的市值總合。為何美股規模遙遙領先其他國家？原因在於美國資本市場匯集各方資金，不吝於支持有潛力的企業。數十年來，無數具有創新DNA的公司在這裡發光發熱，成為一方之霸。自然而然，各產業中具有競爭優勢、具有獲利潛力的企業便往美國集中。

聯博觀察，美國企業較積極投資未來，讓其有機會開拓下一輪成長，避開本來主業務的景氣週期影響。依據OECD統計顯示，2018年美國企業與政府用於研究發展的資本支出，規模達5,515億美元，位居全球第一，也占OECD全體國家總支出4成之多。長期來說，美國股市投資人將因此更能創造報酬，也讓美股的成長性更加「實在」。

數據會說話，過去10年各主要股市的年化報酬組成之中，美國股市不僅以13.9％領先已開發市場的10.5%、新興市場的4.0%和亞洲（不含日本）的6.38％，當中來自盈餘成長帶動的部份更同樣居首、達到5.7％，顯示美股是全球主要股市中，具有成長潛力的市場之一。

(時報資訊)