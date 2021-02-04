交通部觀光局長張錫聰、台灣觀光協會長葉菊蘭等人合影。（觀光局提供）

邊境嚴管，疫後觀光變成交通部的布局重點，交通部觀光局除持續向全球爭取旅遊合作外，也積極與日本各地互動交流，布局疫後的台日旅遊市場，今日觀光局與日本靜岡縣舉辦觀光視訊會談，雙方交換未來合作的意見，一旦邊境開放，旅遊重啟後即能加速恢復日本來台市場規模。

交通部觀光局統計「台日互訪人數」，2020年1至12月合計96萬7640人次，其中，日本來台為26萬9659人次，下跌87.56％，台灣赴日人數為69萬7981人，下跌85.79％。

在全球疫情仍嚴峻的情況下，為維持台灣觀光熱度、即早佈局疫後來台旅遊市場，觀光局積極與來台最大客源國之一的日本各地方政府互動交流。繼去年與日本三重縣、香川縣、岐阜縣、山口縣等4縣知事視訊對談，研商疫後振興互訪觀光作為，觀光局長張錫聰、台灣觀光協會長葉菊蘭2月4日與「日本富士之國-靜岡縣」知事川勝平太視訊會談，就未來雙方合作交流等交換意見。

今年是東日本大地震10周年，台日共識2021年為「日台友情年」，川勝平太讚許台灣成功防疫可做為全球典範，作為日本2021東京奧運自行車項目賽地的靜岡縣，其駐台辦事處宮崎處長去年底號召日本8縣市駐台人員以自行車環島親近台灣這片土地，深化台日交流，為2021台日友情年揭開序幕，也為「2021年自行車旅遊年」先行暖身。

張錫聰承諾，不論是推動運動觀光、高中生修學旅行、地方交流等，只要有助於台灣與該縣間雙贏雙利的事，將樂於協助。川勝平太表示，目前雖因全球疫情中止靜岡-桃園航班，但他仍會持續爭取在疫後儘速重啟兩地航線。

(中時 )