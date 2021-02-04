你害我分手 狠毒妹為愛尋仇12個打1個 開槍射殺男友弟（蘇澳警分局提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳陳姓女子，懷疑與鍾姓男友感情生變是因為鍾某的弟弟從中作梗，因而心生不滿，夥同多名友人持棍棒、槍枝找鍾某的弟弟尋仇，並朝被害人大腿開了一槍後逃逸，宜蘭檢警組成專案小組全力追查，3日在桃園市中壢、大園等處，一舉將陳女等12人查緝到案。

上個月25日上午，蘇澳鎮福德路段驚傳槍響，蘇澳警分局立即成立專案小組並報請檢方偵辦，經警方調查，這起事件肇因於陳姓女犯嫌與鍾姓被害人發生感情糾紛，陳女懷疑是鍾某的弟弟從中作梗，因而懷恨在心，夥同多名友人向鍾某弟弟尋仇報復，25日陳女等一夥人見鍾某的弟弟獨自一人在外，立即持棍棒上前毆打，過程中陳女一夥人還有人持槍朝被害人的腿部開槍，隨後駕車逃離現場。

你害我分手 狠毒妹為愛尋仇12個打1個 開槍射殺男友弟（蘇澳警分局提供／胡健森宜蘭傳真）

經過多日的跟監追查，檢警掌握陳女等一夥人的行蹤，在3日出動刑警大隊、霹靂小組、礁溪分局及蘇澳分局等約40多名警力，兵分多路，持地檢署及法院核發的拘票、搜索票執行攻堅及搜索行動，在桃園市中壢區及大園區等處，一舉查緝陳嫌等12人到案。

警方也循線查獲非制式槍枝1枝、子彈17顆、二級毒品安非他命等證物，全案依涉犯殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪移送宜蘭地檢署擴大偵辦。

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(中時新聞網)