「這筆錢我花不下去！」一名人夫在臉書上表示，老婆每3個月都會替頭髮做造型，1個多月前才花了1萬6換新造型，怎料昨日老婆又開口，表示這次約到「一線明星御用」的設計師，不過要價不斐，做一次造型要3萬6，讓原PO一口回絕，老婆氣得跟他冷戰，讓原PO相當無奈。

這名人夫昨(3日)在臉書社團「靠北婚姻2.0」上表示，老婆固定3個多月會去美容院做頭髮造型，每次花費約1到2萬，他都還能接受，而上次是在去年12月做造型，已花了1萬6，如今快要過年，沒想到老婆又吵著要再上一次美容院做造型。

原PO詢問老婆為何間隔這麼短又要做造型，沒想到老婆強調，因為她約到很搶手的設計師，是大陸一線明星御用的，因為疫情關係這次才會回到台灣，難得搶到空檔，疼老婆的原PO只好答應，接著問「價格怎麼算？」

沒想到老婆支支吾吾地說，會比平常貴一點，因為碰到過年的關係，察覺有異的原PO又再追問價格，老婆才開口「要花3萬6，且必須先付訂金1萬元才能預約檔期」。聽到價格的原PO當場傻眼，氣得直說，「剪一顆頭做造型要花3萬6，而且上個月你才剛做造型了，這筆錢我花不下去」。

原PO拒絕老婆後，對方開始鬧脾氣，甚至用冷戰來表達不滿。不過原PO依舊不妥協，「我是不可能接受，我又不是收入幾10萬起跳」。貼文發出後刷新大多網友三觀，直說看不下去，「應該是皇室御用的設計師吧」、「你家夫人要登台表演是嗎？」、「貧窮限制想像，跪求36000的造型」、「女人打扮自己是應該的，但也要適可而止」。

(中時新聞網)