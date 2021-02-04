為了讓弱勢無依的孩子們能過個好年，長榮桂冠酒店（台北）特別在農曆年前舉辦二手物資義賣，將當天所得捐給長期致力於無依兒少照顧及就業輔導的計智文聖道基金會，送暖給需要的人，並於今日與該基金會合作舉辦飯店教學觀摩活動，希望藉由同仁們的力量與飯店的專業讓孩童能過一個溫暖的年。

此次的二手物義賣活動是由長榮桂冠酒店（台北）的員工主動發起，各個部門的員工得知義賣所得將全數捐贈予計智文基金會，用於添購孩童們的生活必需品，都紛紛響應捐出許多的物品並踴躍認購，不僅讓彼此的二手物品可以繼續流通、物盡其用，同時也在減少資源浪費之餘，共享了助人的喜悅。

台北酒店也特別邀請計智文基金會扶助的20位青少年及孩童到飯店觀摩，為較為年長的青少年安排牛排料理教學，透過教學互動，讓他們摸索未來職涯發展，提早規劃未來的工作藍圖；較為年幼的孩童則安排營養學及餐桌禮儀教學等課程，養成合宜的用餐規矩及禮貌。除教學外，飯店更精心準備了牛排套餐，希望透過互動觀摩及美食，讓孩童們留下不同以往的難忘體驗。

社會上仍有許多隱藏在我們生活週遭的弱勢家庭，因為種種因素導致家中的青少年及孩童無所依靠，長榮桂冠酒店(台北)希能善盡企業社會責任，以棉薄之力關懷弱勢族群，同時也邀請社會大眾一起主動伸出雙手，關心身邊需要幫助的人事物，將這股暖流在寒冬之際傳遞到未來主人翁的心裡。

(中時 )