黃捷強調「人在做、天在看」，鳳山人最後會做出智慧的選擇。（袁庭堯攝）

長期關心香港民主運動的高雄市議員黃捷4日在綠營議員陪同下，前往高雄駁二藝術特區觀看「若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽」。黃捷痛批罷免團體硬把港版國安法套在她身上成為罷免理由，強調「人在做、天在看」，鳳山人最後會做出智慧的選擇。

對於黃捷及外界的批評，罷捷總部發言人徐尚賢強調，罷免理由去年7月31日就遞交送件，依法不得修改。國安法條純粹是筆誤，2-1條寫成21條，真的是少加了一槓，今年1月4日也已對外澄清道歉，但外界依然用此事抹黑罷捷行動。

黃捷在高市民進黨議員簡煥宗、邱俊憲、陳慧文、高閩玲等人陪伴下一同看展。「若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽」展出香港抗爭現場文物、新聞攝影紀實、藝術創作及出版品等，集結台港創作者超過百件作品。

黃捷表示，香港和台灣是自由民主的盟友，面對極權，自由民主的一方更要團結抵禦惡勢力。但台灣的罷免團體，卻把她支持香港的行為，當成罷免的理由之一，甚至把港版國安法套在她身上，相當不合理。

針對許多人批評黃捷近來不斷與綠營議員站在街頭拜票是「裝可憐」，黃捷笑回，民意代表必須勇敢，在街頭拜票遇到騷擾、挑釁、不雅字眼攻擊時，都不會退縮，會正面接受民意。

看完展，黃捷眼眶泛淚表示，可以理解港人反抗、憤怒的心情。她也有感而發，認為罷免變成民主國家一種壓迫的方式，但比起港人的痛苦仍微不足道。她不會因此退讓、退縮，會堅持到底，要用民主的方式進行反抗。

黃捷透露，許多香港朋友得知黃捷要被罷免的消息，都傳訊鼓勵她要撐住。她強調，一定要讓台灣成為民主最後的堡壘，也希望香港的手足一起走下去，站在民主自由的一邊。

黃捷最後說，經過這次罷捷事件，希望鳳山、全台灣都不要在陷入惡意報復的罷免，遍地烽火，應該是溫暖的遍地開花。

文山伯氣噗噗 轟黃捷沒在客氣

(中時 )