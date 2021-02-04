國瑞汽車及光陽機車贈送學校實習用車，以利學校實務教學。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市光啟高中由威赫公司捐贈16台全新車床，可望嘉惠光啟學子，讓學生與工具相關產業接軌。此外汽車科也與產業結合，接受國瑞汽車及光陽機車贈送學校實習用車。校方也鼓勵學生，要學習回饋企業善心與政府用心。

另外汽車科與產業鏈結，接受國瑞汽車及光陽機車贈送學校實習用車，以利學校實務教學，感恩善心企業、教育部及經濟部，鄒紹騰說，幸福的光啟人要認真學習回饋企業善心與政府用心，別忘了善用資源戮力學習，回報企業善心。

機械科為培育工具機產業人才，縮短學用落差，提升實習環境設備，積極爭取教育部補助購置及更新相關教學用工具機，透過經濟部及教育部媒合，由威赫公司捐贈16台全新車床，讓學生與工具機相關產業接軌。

技職教育向來是光啟高中的強項，有著輝煌的佳績與傳統，光啟高中校長鄒紹騰更宣示3大辦學主軸，分別為品德教育、技藝教育及國際化教育，期盼培育出具備學習力、品格力、專業力及統整力的優質世界公民。

(中時 )