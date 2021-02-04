已離職房仲許姓男子，見廖姓女投資客有意購屋投資，假意帶她看房，收下付訂金及預備金75萬元，並與廖女簽買賣意願書，但以屋主暫不售屋為由，建議留下10萬元斡旋金，其他轉購別處房子，廖女不但聽信又交65萬元屋款，另再給12萬元投資網路科技公司，沒想到，152萬元都被許男挪占私用。台中地檢署依詐欺罪起訴許男。

廖女因子女已成年，開銷較少，想把手頭現金投資房產收租，2019年5月5日間路過台中市南區光復路的合作大樓，看到房仲許男貼的售屋廣告，與許男聯繫要看屋，許男才在剛離職5天，見生意上門竟起歹念，提供身分證及名片取信廖女，並約她去看房。

廖女在2018年5月10日看房後有意購買，交給許男5萬元斡旋金，許男以屋主有意賣給他人而要求廖女多交些預備金，廖女先後共給70萬元，許男在同年5月29日與廖女簽不動產買賣意願書。

不久，許男向廖女聲稱，斡旋房子現有人居住，屋主暫不方便出售，建議她只要留下10萬元持續斡旋，其他款項轉買精武路另1間總價300萬元的房子，但須再多繳現金。廖女聽信又支付65萬元屋款，許男在同年6月8日再與廖女簽不動產買賣意願書。

許男另再建議廖女投資網路資訊公司，投資20萬元每月紅利有6千元，廖女信以為真，交給許男12萬元做為投資款。事後，許男告知實情，廖女才知被騙。

(中時 )