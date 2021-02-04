「遠傳心生活」App不僅體貼用戶需求，農曆春節將至，遠傳心生活在2月底前不但推出10％遠傳幣加碼活動，更大手筆祭出新春加碼抽獎獎項，包含最新Apple手機、耳機及音箱，還有萬元紅包等你拿，還沒加入的遠傳用戶動作要快。

「遠傳心生活」App一站式的行動生活圈更一網打盡多元優惠內容、與多家知名品牌推出用戶獨享的尊榮優惠方案，在食、衣、住、行、育、樂上全面滿足消費需求，跨超商寄杯服務更是一推出就廣受消費者好評，即日起三大超商全數上線，提供用戶更完整的寄杯兌換服務，未來也將陸續加入其他飲品，擴大寄杯服務的內容與場域。

慶賀牛年開春，大年初一遠傳心生活推出整點限量回饋，指定時段在遠傳心生活APP購買指定商品，將享有加碼10％遠傳幣回饋。用戶可以持遠傳幣再至遠傳幣兌換區進行折抵兌換，遠傳幣兌換區提供低於市價4折商品優惠，不但有配合年節主推的美食年菜、伴手禮，還有清潔家電、線上點燈等商品。

「天天1遠傳幣轉好禮，週週抽iPhone 12」活動也大方祭出新春加碼獎，只要在2／5至2／11指定期間內參與轉轉樂達10次，2／12大年初一就有機會抽中Apple數位澎湃組，包含iPhone12 Pro、Air Pods Pro和Home Pod Mini，全品項由一人獨得，讓你過個蘋安好年。

2／10至2／16新春期間，遠傳心生活再加碼萬元紅包，天天轉好禮將新增價值12,000元的遠傳friDay購物折價券獎項，讓用戶天天轉好禮，有機會將萬元紅包帶回家。此外，遠傳心生活精心打造Lucky Friday幸運星期五，週週推出驚喜優惠，2月將以不定期方式舉辦，只要1遠傳幣即可搶好康、兌優惠，記得隨時關注遠傳心生活。

(中時 )