智易科技（3596）今（4）日公佈元月營收為32.49億元，一舉創下歷史第三高以及歷年同期新高，單月營收較去年12月的27.24億元增加19.3％，亦較去年同期的26.56億元成長22.3％，呈雙成長。

肺炎疫情全球持續蔓延，隨著居家工作、遠距教學及線上會議等模式逐步變成常態，消費者對於頻寬及網路品質的要求日益升高，加速家用網通產品的技術汰換及產品升級。受惠於上述因素影響，智易表示，今年第一季客戶訂單需求依然強勁，應可維持去年下半年營收水準。此外，隨著各地區新客戶訂單的持續成長，智易已朝向全球化銷售及佈局，今年度整體營收區域比重將呈現更健全的狀況。

智易強調，智易係以研發為導向的公司，為追求成長，智易近年來積極擴編研發團隊及招攬優秀人才，今年除了持續開發 WiFi 6、Wi-Fi 6E、DOCSIS 3.1 Cable Modem、XG/PON光纖、STB、5G CPE 等寬頻產品之外，在投資研發 5G 應用領域、AIoT、Cloud 及車聯網等新產品及新技術的投入更是不遺餘力，期許上述投資能為公司營運帶來成長動能，今年度營收能夠繼續成長。

(工商 )