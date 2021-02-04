李立群和女兒李元元一同演出《她們創業的那些鳥事》，李立群飾演陳意涵父親、李元元則飾演邱澤的女友，父女檔一同接受訪問，雖劇中角色沒關連，但有一幕戲，李立群、陳意涵、李元元及邱澤同框，李元元爆料，當天拍完戲返家，爸爸竟對她說：「我一看妳，就是徹底完全的新人，有多稚嫩！」一番話讓李元元聽的「無可奈何」，笑說：「對啊，我也同意，就慢慢來吧」。

25歲決定追隨父親腳步，開啟演藝之路，今年31歲的李元元憑著實力，曾在陸綜《我看你有戲》奪冠，雖演戲經驗不比出道40多年的老爸多，但仍然別有韻味。李立群解釋「稚嫩」一詞背後含義，「稚嫩往往是演員最好的時候，青春、天真也好，出來的真，是老演員羨慕的，是無法挽回的」。

對於父親的「教誨」，李元元吸收化成自己養分，說：「我爸教我們很多事，都以長遠路線去分析，不是一下子，一步一腳印，不管生活或表演，我只能去訓練，讓這些話越聽越順耳」。為了幫女兒練演技，李立群在家開「私塾」幫排戲，李元元坦言有時意見不合「頂撞」，後來發現難以把自己的邏輯、世界觀強加在父親身上，只能互退一步。

李立群教女兒演戲，就拿尼爾・賽門的舞台劇，讓女兒和郝劭文對戲練習，「一男一女，要鍛鍊就從頭演到尾」，過程中他也體悟，「演員這個動物，還沒準備好時，是非常脆弱的」，原因是排戲過程仍在摸索，若去探班、看別人排戲亂加意見，會讓演員亂掉。

李立群劇中對面女兒陳意涵想辭職創業，身為父親的李立群起初反對，後來拿存摺給女兒以表支持，拍戲前他特地在小陽台培養情緒，「太煽情也不好，導演也很有默契，不打擾，後來一次就OK」。陳意涵隨後投入父親懷中，李立群也給予安慰，父女情賺人熱淚，他說，拍電視劇喜歡隨性發揮加詞，「若按照劇本照本宣科，會跟其他劇次曾相似」。

現實生活中，和三個兒女會有親密互動？李元元說，爸爸小時候會高舉他們、玩遊戲，但自己和哥哥、弟弟長太快，很快就抱不動。到了14、15歲時她赴加拿大念高中、大學，到國外「轉大人」，用成人方式，跟爸爸重新認識。李立群看著女兒赴國外念書，一下變成「外國洋樣」，加上聚少離多，難免和女兒有代溝，不過後來發現，似乎他這年紀的人，和上一代、下一代多少有點距離，「還覺得自己滿委屈，原來大家差不多」。

李元元從小到大叫李立群戒菸，甚至小學五年級時，還偷他的菸，在上頭畫骷髏頭、打個「X」，讓他很感動。李立群說，自己其實戒過2年菸，但後來接了一部劇，文言文台詞難背，後來又復抽，至今未戒斷，雖一天不到一包，但抽的是1.0，煙癮不算小，而老婆當然希望他戒菸，「但老婆太寵我了」。李元元說，爸爸若要抽只能在戶外或陽台，也盡量讓他多喝水，期望父親成功戒菸。

李立群、李元元父女合拍《她們創業的那些鳥事》。（陳俊吉攝）

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