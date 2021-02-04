台東16：14有感地震 蘭嶼最大震度3級 16:422021/02/04 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東16：14發生有感地震，蘭嶼最大震度3級。(圖/中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今天下午16：14分，發生芮氏規模5.4的地震，震央在臺東縣政府南偏東方162公里，位於臺灣東南部海域，地震深度20公里，各地最大震度：臺東縣蘭嶼3級。 宜蘭近海地震規模3.5 最大震度3級 防疫 高中以下開學 延至2月22日 (中時新聞網) #地震 #蘭嶼 #台東 #有感地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 12檔旺 股價市值齊登頂 04:102021/02/04 證券．權證 46景點25家樂園 春節人流管制 04:102021/02/04 生活新聞 春節出遊趣 警提醒大湳交流道替代道路 15:452021/02/04 生活 加強重要節日工作開跑 警副署長慰基層警 16:472021/02/04 社會 提早3個月 陽明志明輪明日竣工交付 16:352021/02/04 財經 台灣運彩春節推好康 3彈齊發慶牛年24小時不打烊 16:572021/02/04 體育 110年春安工作正式啟動 林口警加強治安交通為民服務 09:172021/02/04 社會 悲情少女「擔心沒爸」隱忍鬼父性侵4年90次 法官重判289年 15:582021/02/04 社會 悠遊付與7大宮廟合作 手機就可領發財金 15:322021/02/04 寶島 南迴草埔隧道傳飄瓦斯味 雙向封閉檢測 15:232021/02/04 社會 知本光電續執行 部落籲縣府撤案 04:102021/02/04 地方新聞 生活熱門新聞 過年天氣出爐 小年夜起全台大雨 2波變天 - 生活 華盛頓郵報稱台不願用「敵國」疫苗 陳時中7字回應 - 生活 有疫苗了！指揮中心證實最多130萬劑 6月底前到貨 - 生活 小番茄該選圓的還是尖的？內行曝：甜不甜看這裡 - 生活 東部0確診破功？台東衛生局說溜嘴曝案916身分 陳時中回6字 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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