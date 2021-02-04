台灣地區今天下午16：14分，發生芮氏規模5.4的地震，震央在臺東縣政府南偏東方162公里，位於臺灣東南部海域，地震深度20公里，各地最大震度：臺東縣蘭嶼3級。

宜蘭近海地震規模3.5 最大震度3級
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(中時新聞網)

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