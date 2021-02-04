第八屆傑出大陸台商頒獎典禮今（2／4）天在台北舉行，儘管2020年波折多，但主辦方台北經營管理研究院、協辦方傑出大陸台商聯誼會仍然如期選出2020年的年度傑出台商，熊寶漁具等十五家台商、十六位企業家，經過將近百位選拔委員的嚴格篩選，並經初審、初選、複選、實地訪視及決選的層層把關，終於誕生出爐。

今年的傑出大陸台商獎由前行政院院長、傑出大陸台商選拔委員會決審主委陳冲頒發，出席貴賓有台北經營管理研究院院長陳明璋、前行政院院長也是這次選拔委員會委員張善政、台北市產業發展局局長林崇傑代表台北市長柯文哲致詞，以及數百位大陸台商代表等。

台北經營管理研究院院長陳明璋表示，此次評選可看出傑出台商已非一成不變，而要「一代不同一代」的與時俱進。

陳明璋說，台商是創造經濟奇蹟的舵手，過去，他們已在兩岸顯露身手，但它們不以此為滿足，中美貿易戰逼他們轉向東南亞及世界各地，現在他們正在複製過去的成功經驗，疫情也阻斷不了他們的「愛拚才會贏」的堅苦卓絕精神，我們且拭目以待，看台商在未來世界舞台，如何展現「今宵由我演，要使掌聲如雷」的漂亮身影。

第八屆傑出大陸台商得獎企業及個人名單如下：

外銷傑出獎：寶熊漁具股份有限公司、廣州凡而芳香日用品有限公司。

內銷典範獎：台展集團控股公司、江蘇龍燈化學有限公司。

連鎖標竿獎：上海自然美生物科技有限公司。

轉型升級獎：上海潓美醫療科技有限公司、萬德國際私人有限公司。

接班傳承獎：廣運機械工程股份有限公司董事長謝清福及執行長謝明凱。

創新經營獎：乾唐軒企業(中國)--山東北鈦河陶瓷有限公司、福立旺精密機電(中國)股份有限公司、浙江榆陽電子有限公司。

青年創業獎：麗寶生醫（廈門）生物科技有限公司董事長吳泓泰。

協會貢獻獎：昆明台商協會會長勤彭蓁、昆山台商協會錦溪周庄分會會長吳英仁。

兩岸貢獻獎：宏鉅品牌管理（上海）有限公司董事長韓佳宏。

(旺報 )