台灣運彩3彈齊發慶牛年，民眾在農曆春節期間可以兼顧娛樂與防疫！今年農曆春節期間有多項精彩賽事，包括全球都在看的澳洲網球公開賽、帥哥滿場飛的歐洲五大足球聯賽、台灣民眾最愛的美國職籃等，台灣運彩配合賽事的進行，規劃「24小時投注不打烊」、「籃球特尾樂加碼最高8千倍」以及「熱門賽事增加單場場中投注」等3項春節限定的服務及促銷活動，希望新的一年，民眾可以在家做好防疫，又可以投注運彩、「牛轉錢坤」、開心過好年。

網球大滿貫賽事之一的「澳洲網球公開賽」將在8日（一）開打，這是澳網自1987年後首度在元月之後舉行，賽事期間適逢農曆春節假期，台灣運彩抓緊機會，趁勢與其他春節期間進行中的賽事，包括美國職籃、歐洲五大足球聯賽以及排球等，增加單場及場中投注場次，民眾在2月16日前趕快把握機會加碼投注支持喜歡的賽事及隊伍。

2月10日（三）小年夜起到2月17日（三）年初六凌晨1點45，台灣運彩再推24小時營業，不論是前往投注站或是透過台灣運彩網站進行投注，民眾可以在春節假期期間完整享受24小時不停歇的投注服務；2月底前透過台灣運彩網站進行投注累計滿5,000元，還有機會把iPhone12及switch帶回家，讓想要在家防疫的民眾也可以體驗隨時隨地投注運彩的樂趣。

「籃球特尾樂」是簡單又特別的玩法，只要猜中美國職籃當日賽事的賽果尾數，就可以抱回獎金，今年1月就已經有兩張中4尾、抱回7000倍大獎的彩券；2月3日（三）起「籃球特尾樂」中獎倍數提高到8倍、80倍、800倍以及8000倍，玩法簡單易上手，獎金倍數提高，適合喜歡高賠率的民眾購買，2月16日（二）前趕快買張運彩試試手氣。

運動彩券每投注100元就有10元自動挹注到國家運動發展基金作為政府培育及照顧運動人才之用，為了讓更多民眾認識運動彩券的公益性，台灣運彩特別跟百萬級Youtuber含羞草「含老闆」及張璃、方昶詠、肉圓合作「關於夢想…」形象影片，「含老闆」化身夢想的推手，希望可以讓更多人瞭解每張運動彩券都是幫助運動員前進的動力，「支持你愛的運動員，讓他們離夢想更近一步！」完整影片請上台灣運彩FB粉絲專頁。

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