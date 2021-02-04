半導體檢測廠-閎康(3587)1月合併營收為2.44億元，較去年同月成長7.78%，閎康表示，5G、電動車等應用帶動半導體需求成長，客戶對於MA、FA需求強勁，這兩項業務將成為今年主要成長動能。

閎康專精於材料分析(MA)、故障分析(FA)與可靠度分析(RA)領域，在台灣、大陸、日本皆有實驗室，是目前全球唯一可同時服務歐、美、中、日、台的半導體檢測實驗室，隨著美國限制中國半導體產業引用美國技術，引起各國檢視半導體技術自主之重要性，中國、歐盟相繼宣佈獎勵及補助措施，以推動半導體研究及先進製程研發，閎康有相當比重之檢測案來自歐、美客戶，後續亦不排除至歐、美等地新設實驗室。

再者，由於閎康大陸實驗室之規模領先同業，中國政府2025計劃欲推動半導體自製比重提升，因此中國在相關產業鏈積極想要超越歐美，對檢測之需求亦持續提升，在大陸積極建構5G環境下，上海實驗室大量訂單需要消化，今年農曆年閎康大陸實驗室將加班因應。

2020年下半年消費力道逐漸回溫，帶動手機、汽車之需求，其中隨著5G智慧型手機的滲透率提升，使得以8吋晶圓廠為生產主力的產品供應吃緊，亦因新應用帶動新產品開發，進一步帶動對半導體需求，閎康的價值在於協助加快產品上市及開發新製程，由於晶片開發將更趨多樣化，先進製程線寬微縮往3nm、2nm邁進，研發難度大幅提升，檢測實驗室即扮演共同研發之角色，重要性與必要性與日俱增。

閎康表示，5G、電動車等應用帶動半導體需求成長，客戶對於MA、FA需求強勁，這兩項業務將成為今年主要成長動能，而過往幾年閎康對於檢測設備投資積極，技術含量優於同業，預估將為此波半導體成長趨勢之最大受惠者。

由於閎康在檢測領域的超前佈署，過往幾年佈建之設備投資正因半導體需求強勁而利用率維持高檔，後續對於客戶、訂單將追求獲利成長為首要目標；閎康目前檢測能量已甚具規模，且已符合未來數年先進製程所需，預期後續資本支出將維持穩定。

(時報資訊)