聯詠(3034)今日舉辦法人說明會，副董事長王守仁表示，聯詠第一季看好淡季不淡，營收會有季增雙位數，展望2021年，各產品線看到的需求依舊強勁，但晶圓產能是否可以滿足將是關鍵。

王守仁表示，全球疫情尚未解除，居家辦公、線上會議未來不排除成為常態，第一季預計淡季不淡，所以產品線出貨都會同步增加，客戶需求持續很「殷切」，現階段預計客戶端庫存應該是不會很高，第一季看好SoC產品成長率會比Drive強，主要是因為晶圓產能較緊，使得部分出貨遞延到本季，第二季當然也是希望可以持續成長，但最終還是要看產能供給。

展望2021年，聯詠看好SoC相關產品今年展望都相當不錯，包括TV、安防等都有不錯的成長；Drive IC方面，因為面板產業現在需求佳，遠距需求帶動NB、平板等需求都不錯，今年大尺寸DDIC應該會持續成長，只是現在產能很緊，也積極和客戶協商，ASP預估會是一個向上的趨勢，至於中小尺寸TDDI，第一季因為工作天數減少，故預估出貨會和去年第四季類似，但今年全年來看，儘管在需求面來說是成長的，但是最重要得還是要看晶圓、封測產能的供給，才是是否可以滿足所有客戶需求的關鍵。

至於OLED TDDI整體出貨，聯詠今年也看好出貨會比去年好，但依舊有晶圓產能問題，這方面也在積極協調，也發現現在採用OLED的客戶有在增加，目前大陸客戶是聯詠主力。以新台幣匯率對28元計算，聯詠預計第一季營收預計落在252億~260億元，季成長12.23~15.8%，毛利率落在38%~41%區間，營業利益率為22%~25%。

關於晶圓產能問題，王守仁表示，現在8吋、12吋的晶圓產能都很緊，其中有以8吋最緊張，談到是否出現車用半導體的排擠狀況，他則說，不只是汽車需求，其實各個產業都很缺，加上汽車產業認證時間又長，預估短期內緊張狀況都將持續，且產能問題是現在最需要解決的問題，聯詠也持續和供應商協調，希望可以爭取更多晶圓數量，聯詠的毛利率、ASP也會因為產能而有所影響。

另外，部分晶圓產能轉向車用，王守仁坦言，多少是會對TDD有影響，但聯詠會積極協調，盡量滿足客戶的需求。

新產品部分，聯詠的屏下指紋辨識，由於去年第四季有一些變化，現在Design In的狀況不錯，最快第二季有機會進入量產；大面積整合三合一產品，現在主要和一些面板廠研發中，面板廠本身還有一些技術在研擬中，聯詠本身的IC已經Ready了；mini LED相關則已經開始有小出貨。

被問到有關與華為分割出來的榮耀合作問題，王守仁僅表示，「對於任何手機廠都是聯詠合作的對象」。

(時報資訊)