根據美國疾病管制與預防中心周三在官網上發布的州級疫苗接種數據，美國每個州與華盛頓特區至少已有6%的居民，目前已至少接種過一次新冠肺炎疫苗。專家更表示，近來美國疫情大幅緩解，除了持續擴大疫苖接種之外，美國多達9000萬人已產生抗體，也是主要原因之一。

全美各地疫苗接種進度各不相同，阿拉斯加至少已接種過一次疫苖的居民比例最高，達到13.4%，其次為西維吉尼亞州、新墨西哥州與康乃狄克州，其比例均超過10%。

反之，愛達荷、密蘇里與愛荷華等三個州呈報至少接種過一次疫苖的居民比例不到6.5%。

根據美國CDC數據，目前全美已有2720萬人至少注射過一次新冠疫苗，約占美國人口略逾8%。

根據約翰．霍普金斯大學數據所做的分析，以七日平均值來看，美國每日至少增加141,400個感染病例，每日染疫死亡人數超過3,090人。

數據顯示，與兩周前相比，美國平均單日確診數已減少30%，與三周前相比更已銳減44%，且全美44個州的新增病例均見下滑。

公衛專家表示，美國疫情趨緩主要有三大原因，即疫苖接種、旅行與群聚減少，另外就是全美可能有多達9000萬人已經對這個百年一遇的疫病產生抗體。

根據約翰．霍普金斯大學公布的數據，目前美國確診數已經超過2649萬人，至少44萬9,485人病故。

(時報資訊)