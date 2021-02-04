2021「橘子嘉年華」落幕，本次線上融合線下的展會，線上規畫連續四天ACG娛樂型直播，創造最高1.6萬人同上觀看紀錄、總觸及人次破百萬；線下結合三創生活與橘子(6180)集團旗下行動生活入口、電商、支付等資源，在防疫前提的人流控管下，三天仍有超過6000人次觀展，連帶提升GASH商城、橘子支付與娛樂電商有閑等子公司轉換率及業績。

延續2020線上嘉年華經驗，「橘子嘉年華」依各玩家喜好規畫「綜藝娛樂、遊戲競賽與改版首發」等ACG娛樂型直播，四天最高同上均明顯成長，其中《天堂M》旗幟戰菁英賽第2季決戰，最高同上較第一季翻倍；《新楓之谷》新職業「墨玄」不但受到台灣玩家矚目，也引發海外玩家關注，創下1.6萬人最高同時在線觀看。

線下則彙整旗下10大遊戲及beanfun!等生活娛樂服務，在防疫管控場內人數下，三天有超過6000人來訪；現場虛寶及贈品結合beanfun!內電子票券派贈機制，有效提升beanfun!內遊戲服務訂閱及揪票通服務使用率。

「橘子嘉年華」也一舉擴大玩家與橘子各項服務的接觸面，GASH商城透過活動期間直播與異業資源導流，業績較去年同期成長20％；直播中由聊天機器人即時派發GASH優惠碼，提升玩家領取與互動率；娛樂電商有閑則結合直播與綜藝娛樂，線下活動搭配三創生活ACG通路特性及橘子支付優惠加成，有效提升進站及轉換率，較過去同期業績成長4倍。活動期間，橘子支付推出全館最高消費回饋20％，搭配GASH商城指定商品與三創館內滿額活動，1月28日至31日短短4天即拉高消費總額及交易筆數，超越館內平均單月消費總額。

(時報資訊)