看準防疫無法出國，美妝龍頭寶雅（5904）及旗下寶家、統一超（2912)轉投資藥妝連鎖康是美等爭相推福袋搶紅包財！寶雅指出，去年推福袋帶動二成來客數增長，而今年抽Audi汽車，預料全台限量發售5萬2600個福袋，有助帶動來客數1-2成增長。

寶雅通路雙品牌POYA寶雅、POYA HOME寶家，預計大年初一起祭出新春福袋，以「精彩、美麗、豐富」為概念結合環保永續設計出甜美粉紅POYA福袋，預計全台263間門市，每店限量販售200袋，每袋售價249元，價值超過千元，還有機會抽中最大獎Audi A1 Sportback百萬名車。

寶雅至目前為止，全台寶雅美妝店總計263家、寶家21家，預計本周六桃園大湳與苗栗國華開設全台第22及23家POYA HOME寶家，為歡慶開幕，除了推出多款精選特價商品及活動，更因應接下來的新年節慶推出好運福袋，讓喜愛嘗鮮的民眾試試手氣；寶雅去年起因應消費趨勢推出春節福袋順勢帶動全檔來客數增長二成，今年零售通路福袋競爭激烈，預估可望帶動1-2成來客成長。

寶雅強調，今年起正式啟動數位支付「POYA PAY」，可同時在寶雅及寶家共同累積集點及消費回饋，結帳更便利，亦相對推升APP會員人次，在消費更優惠前提下有望帶動單店客單成長。

(工商 )