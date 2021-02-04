客戶狂拉貨，群電1月營收高達36.2億元，月增24.9％，年增48.2％，創下歷史新高紀錄，群電表示，首季營收可望季增3成以上，目前訂單能見度已到第二季，電源IC、MOSFET等關鍵零組件供需吃緊，是營運最大變數，已經透過與上游供應商合作來滿足客戶需求。

近期疫情加劇，在家工作、遠距教學、及居家娛樂等需求居高不下，再加上去年第四季電商積極促銷，帶動消費性產品需求回溫，群電預期第一季筆電及遊戲機電源將呈現爆發式的年成長，而新產能也在本季開出，在產能及需求增加的雙重效應下，第一季營收年增率有機會達3成以上。

面對電源IC、MOSFET等IC供應持續吃緊，群電則表示將加強供應鏈管理，透過與供應商的合作與整合，極力滿足客戶的需求。

針對筆電後市展望，群電不看淡，根據市調機構工研院IEK分析，零接觸商機將為疫後「新常態」，預計到2025年，全球企業約40％員工將在家工作，且全球e-Learning市場將達到3,000億美元規模。在這個趨勢下，未來3-4年筆電的規模將有機會持續擴大。

除了筆電電源外，群電深耕已久的雲端智能應用，包括伺服器電源、智慧家庭電源及智慧建築等，中長期亦可望受惠於遠端及零接觸商機，去年雲端智能應用營收占比已接近四成，預期今年營收有機會成長雙位數，群電也期望透過產品組合的持續優化，力抗匯率波動所帶來的不利因素，帶動今年營收及獲利再戰新高。

(工商 )