楊富閔與公所合作，舉辦為期3天的「關懷學童課後照顧活動」，幫助學童度過充實寒假，也認識故鄉土地。（李宜杰攝）

楊富閔與公所合作，舉辦為期3天的「關懷學童課後照顧活動」，幫助學童度過充實寒假，也認識故鄉土地。（李宜杰攝）

台南市大內區公所近來新進一位特別的替代役，那就是暢銷小說《花甲男孩》的作者、台灣新銳作家楊富閔。還在攻讀台大台文所博士班的他，上周回到故鄉大內區服務，由於適逢寒假，楊富閔特別帶領大內國小的學弟妹進行童詩賞析、英語唱遊等活動，透過為期3天活動，幫助學童認識家鄉的一草一木。

「123木頭人！小朋友快來集合！」頂著平頭的楊富閔，正拉開嗓子管理秩序。甫從成功嶺結束新兵訓練的楊富閔，上周偶然回到家鄉大內區報到，展開為期一年的替代役生涯。由於適逢寒假，公所特別邀請楊富閔，舉辦為期3天的「關懷學童課後照顧活動」，讓本身研究語文教育的楊富閔，搖身一變成為「楊老師」，陪伴大內國小學生度過充實寒假。

今日結業式，楊富閔請小朋友以「家鄉」為主題作畫，小朋友紛紛發揮想像力，畫下心目中的大內區。楊富閔觀察，小朋友畫筆下的「家鄉」，與自己當年印象中的「家鄉」已截然不同，除了地景地貌的轉變，也有小朋友異想天開，將「夾娃娃機」當作家鄉，「不難發現，流行事物也對孩子的想像力，產生了變化。」

而重新回到記憶中的大內圖書館，楊富閔倍感親切，他說，即使只是一個小小的圖書館，也是孕育他知識養成的啟蒙地，更是孩子們與世界接軌的寶庫。而楊富閔除了在圖書館中，發現兒時曾經翻閱的書籍，還意外發現自己的著作《花甲男孩》也陳列架上，讓他直呼「好神奇！」

楊富閔稱，自己18歲高中畢業離家後，時隔12年重回故鄉，仿佛繞了一個圈，回到原點，「就像是回到一個很熟悉的土地，但對我來說，卻又是新的地方。」楊富閔稱，大內對他而言，一直是重要的創作元素，未來服役期間，除將累積創作能量，也將赴大內國小協助學弟妹課後輔導，恰好能學以致用，深感榮幸且樂此不疲。

而還在攻讀博士學位的他，也笑稱自己「帶著論文來服役。」楊富閔說，未來服役一年，對自己而言，就像是重新開機，除轉換創作環境，心境也開闊起來，他更透露，未來一年順利退伍後， 很快就會有新作品與大家見面，敬請期待。

大內區長李義隆則感謝，替代役男除執行公務外，寒暑假亦有學童課輔活動、關懷獨居老人及居家環境清潔等等活動，從老至幼、無微不至，替代役男在回鄉服務的過程中，對於故鄉的鄉親給予暖心援助，也盼透過公益活動引發共鳴。

(中時 )