近期侷限空間職災頻傳，今年1月在高雄市就發生2起職災，造成3死4傷，職安署已要求各勞檢機構應「勤查重罰」類似工作場所，每年也規劃局限空間勞檢不低於5000場，如果違反職安法令將處6萬至30萬元罰鍰，導致勞工死亡將移送法辦，最重可處3年以下有期徒刑。

據統計，去年侷限空間共發生2件職災、造成4人死亡，職安署也在去年發動7596場局限空間勞動檢查，共裁處281萬元。

職安署指出，近年侷限空間作肇災主因為作業人員吸入硫化氫毒氣或缺氧空氣，雖然硫化氫有惡臭味，但因嗅覺麻痺等特性，而缺氧空氣更是無臭無味，容易造成作業人員及搶救人員易輕忽其危害性。

職安署副署長周登春表示，侷限空間作業往往是一名勞工發生職災後，其他人為了救他，導致一個接一個發生職災，「代表勞工仍缺少對侷限空間危害」，年關將近，類似的工程較多，盼讓勞工瞭解。

周登春指出，如果有發現未按法規規定進行作業，除了追究雇主外，也會針對原事業單位會追究其承攬管理責任，依職安法規規定，原事業單位應做到如危害告知等責任，而各事業單位如有侷限空間作業應通報檢查機構，「會盡到最大的人力勞檢」。

(中時 )