就在拜登即將在美國國務院首次發表其完整的外交政策演說之際，美國國務院普萊斯(Ned Price)在例行記者會上答覆媒體時明確表示：「是的，我們的『一個中國』政策沒有改變。」

據《路透》報導，拜登政府曾於1月23日（即其任職的第一個周末）發表聲明，表達美國對中共對台軍事施壓時將予台灣堅定的支持，但拜登當時沒有提及美國長期以來對台灣的政策立場是否有所鬆動。

由於4日拜登將在美國國務院視察並發表上任後首次正式的外交政策演說，媒體為此詢問美國是否仍支持多年以來的「一個中國」政策時，國務院發言人普萊斯回應稱：「是的，我們的政策沒有改變。」

此外，大陸外交部在記者會上就美國海軍麥肯號導彈驅逐艦2月4日穿越台灣海峽回應稱，中方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況。中方將繼續時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。希望美方為地區和平穩定發揮建設性作用，而不是相反。

(中時新聞網)