東生華製藥（8432）今日（2/4）公告，近日已與國際藥廠取得獨家骨質疏鬆生物相似藥（代號：TRIAS）於特定地區市場與共同開發協議，東生華總經理楊思源指出，該藥已經完成查登所需臨床試驗並預估今年第四季經由歐盟EMA上市許可。TRIAS未來除供應台灣市場外，亦計畫擴展至其他國家，根據IQVIA 2019年數據推估，全球市場規模約10億美金，台灣約2,500萬美元/年（約7億台幣）。

楊思源總經理針對本次合作案說明，TRIAS主要用於治療骨質疏鬆症，有別於其他用於延緩惡化為治療目標的骨質疏鬆藥物，TRIAS是台灣市場上少數以骨質增生為治療目標的產品，其機轉為TRIAS和內生性副甲狀腺素可結合在相同的接受器，合成代謝作用表現在骨骼質量的增加與骨骼強度的增強，藉以改善骨質疏鬆症狀。

骨質疏鬆症是流行病學的重大議題，根據世界衛生組織認定，骨質疏鬆症在全球是僅次於冠狀動脈心臟病的重要疾病，也是台灣國民健康署調查65歲以上老人常見慢性病的第四位，有其高度治療之必要性，東生華本次獨家取得特定地區市場與共同開發權，即是相信TRIAS生物相似藥的產品特性能對病患治療帶來相當的助益。

楊思源總經理預估，該產品最快能在2022年底於台灣上市，這將會是東生華從2019年起制定目標「五年上市三個新藥」的第三個藥物，達到超前佈署的成績。這個共同開發案將加速TRIAS共同開發上市進度提前，業已於澳洲完成查登所要求的臨床試驗並遞交EMA申請上市許可，東生華將持續針對特定市場進行查登或臨床試驗等，共創具備高品質、高相似性與符合高藥物經濟學等特色之產品，協助患者、醫療院及健保局達到多贏的局面。

東生華製藥是「以病患為中心」作為出發點，透過「雙引擎三軌並進」展開，以傳統製藥與創新醫療為主軸，創造專注提供需求未被滿足病患的醫療產品組合、致力新成分、特殊劑型、慢性病治療、多種基因檢測技術、癌症檢測、創新療法合作開發以及成為國際創新生技藥廠在亞洲新藥開發及行銷最佳合作夥伴，進致力提供全人類醫療前、中、後更卓越的健康服務。

(中時新聞網)