彰警臨檢112處治安顧慮場所、21處路檢。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣春安起跑，從3日晚上10時起至2月17日晚上12時止，為期15天。彰化縣察警局以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，臨檢易滋生事故之治安顧慮場所112處，擇定21處路段實施路檢，取締酒後駕車及超速、闖紅燈、競速等重大違規，防止發生交通事故。

春安首日，彰化縣警察局統一規劃實施擴大臨檢專案，提醒除夕前結帳、新春開工，民眾之存款、提款活動頻增，也易遭歹徒覬覦行搶、詐騙。規劃執行「民眾舉家外出住居安全維護」及「提領鉅額現金的護鈔工作」等勤務，有需要的民眾可向就近的分駐所提出申請。

此外，縣內各觀光景點、車站等人潮聚集的場所，也會擇重點設置「機動派出所」，即時提供各項服務、諮詢及受理報案，歡迎民眾多加利用。

春節連假期間，警察局在各重要路口，含交流道、風景遊憩區諸如彰化市八卦山大佛風景區、溪州公園、鹿港古蹟天后宮、田尾公路花園及各地祈福廟宇、傳統市場、賣場、年貨大街，加派警力實施交通疏導，維護轄內交通安全與順暢。

彰警臨檢112處治安顧慮場所、21處路檢。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰警臨檢112處治安顧慮場所、21處路檢。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰警臨檢112處治安顧慮場所、21處路檢。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰警臨檢112處治安顧慮場所、21處路檢。（彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真）

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