美國遊戲零售商GameStop(美股代號：GME)股票軋空大戲，在百萬散戶情緒激動投入市場，特斯拉執行長馬斯克聲援，以及對沖基金在檯面下動作頻頻，導致該檔股票大起大落，甚至連AMC、BB等小型股都受到影響，這也有專家警告，美股已經出現泡沫跡象。有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood卻認為，美股目前很安全，反而是債市出了問題。

據Yahoo Finance報導，掌管全球最大的主動型ETF方舟投資（ARK Investment Management, ARK）的Cathie Wood對Yahoo Finance Presents表示，她認為美股目前沒有泡沫存在。Cathie Wood指出，Reddit論壇推升債市泡沫，這些受到散戶關注的個股，都在股價急速飆升創新高不久後瀕臨死亡，這些個股破產風險高居不下，債券價格低到難以想像，融資成本也非常高。但是這次的股價大漲卻給這些公司再活一陣子的機會，美國連鎖電影業者AMC也在這段期間大漲大落，讓這家公司的主管也坦言，原本離破產只差一步，這次股價大漲讓他們至少暫時脫離險境。

Cathie Wood警告，從2017年開始就有資金不斷從股市流入債市，這些證據都顯示，出現泡沫的是債市而不是美股。Cathie Wood認為，在軋空大戲爆炒迷因股(meme)的過程中，她更注意債市的流動問題，她也聲明絕對不會買軋空股，強調ARK的投資專注在顛覆和破壞式創新，並站在全球產業變革的一方，她強調未來5~10年世界面貌將發生巨變，每個人都須謹慎面對。

(中時新聞網)