保護元件廠富致（6642）受惠於車用需求暢旺，1月營收以5,207萬元創下歷史新高數字，公司已經順利打進特斯拉供應鏈，供應電動座椅的PPTC，雖然營收占比不高，但富致鎖定同車廠的電動窗、雨刷、後照鏡進入供應鏈，在其他車廠也積極送樣，2021年車用營收占比可望站穩20％。

據富致統計，該公司1月營收達5,207萬元，寫下單月營收新高紀錄，月增19.43％、年增82.06％，業績表現優於公司預期，由於工控及車用產品訂單十分暢旺，尤其是大陸年前的拉貨力道驚人，富致PPTC產能100％在台，今年農曆年罕見縮短假期，產線員工大年初四就上工生產，以回應訂單需求，開年之後，不排除擴大外包以維繫出貨量。

富致目前工控、車用產品分別占營收40％、20％，工控產品分布於自動化機械、工業電腦等相關領域，平均毛利率達60％；車用產品則已經攻入特斯拉供應鏈，供應電動座椅所需的PPTC，雖然營收占比低於5％，但因毛利率高於一般車用，因此富致鎖定同車廠的電動窗、雨刷、後照鏡所需的PPTC，寄望提升對特斯拉的滲透率，擴大出貨量。

富致日前公布去年度財報，去年每股稅後純益達2.57元，優於市場預期，獲利年增率30％，創下歷年次高紀錄，董事會決議配發1.8元現金股利，以富致收盤價計算，隱含現金殖利率約3.79％。

以去年第四季財報來看，富致的毛利率、營益率分別以49.4％、29.1％連袂創下歷史新高紀錄，分別年增3.3個百分點、4.3個百分點，富致表示，毛利率提升主要因大陸銷貨增加，銷大陸以人民幣計價，第四季人民幣升值所致，且去年第四季生產量提高，使單位固定成本下降，若規格應用沒有太大變化，去年第四季的毛利率可望成為常態。

(工商 )