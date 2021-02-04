POS品牌廠振樺電（8114）4日宣布引進筆電大廠華碩（2357）為旗下瑞傳策略投資人，將出售瑞傳30％股權，總交易金額15億元，預計首季完成交易。此外，雙方股權結盟後，華碩將把目前在手AIoT伺服器訂單交由瑞傳生產，展現初步合作綜效。

振樺電擴大合作對象，攜手華碩加速實現AIoT產業進化與應用升級。本次雙方策略結盟，振樺電將出售瑞傳3成股權給華碩，交易金額為15億元，華碩將取得瑞傳兩席董事。

而華碩可在一年後評估是否再增持15％瑞傳股權，以100％瑞傳股權價值55億元計算，換算交易金額為8.25億元，換句話說，未來華碩最高將持有瑞傳45％股權。

振樺電財務長顏佳怡指出，振樺電2017年以46億元取得瑞傳100％股權，經過三年多的營運架構調整，營收與獲利皆繳出亮眼成績單，期間並配發穩健股利，振樺認同並重視華碩先驅研發資源與供應鏈能量，將有效成就瑞傳成為AIoT生態系的工業物聯研製中心，服務全球智能設備原廠與相關系統整合商。

針對雙方合作效益，振樺電表示，瑞傳與IPC客戶多年密切合作，可以扮演華碩AIoT技術的重要出海口。同時，瑞傳過去專案比重大約8成，藉由華碩資源，有機會增加更多大型客戶新生意，另在研發資源及共同採購上也更有優勢，策略結盟具互補綜效。

其中，振樺電旗下瑞傳與華碩股權交易預計首季完成，華碩會將目前AIoT伺服器訂單交由瑞傳負責代工生產，逐步開展AIoT事業，合作效益預計明年發酵，並把瑞傳定位成專業工業電腦代工廠，目標成為「工業電腦的台積電」。

(工商 )