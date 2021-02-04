中央銀行公布2020年12月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額，折計新台幣54兆4,271億元，較9月底減少3兆5,362億元或6.10％，主要因店頭市場遠期及交換契約分別減少2兆1,930億元及7,402億元。

央行表示，以市場別分析，店頭市場交易占99.71％，交易所交易占0.29％，其中店頭市場以遠期契約占55.94％為最多，交換契約占39.61％次之，賣出選擇權及買入選擇權分別占2.36％及1.80％。風險別分析，以匯率契約占60.85％為最多，利率契約占39.05％次之，信用契約占0.06％，權益證券契約及商品契約各占0.03％及0.01％。

再就目的別分析，央行指出，交易目的契約占99.18％，非交易目的契約占0.82％。銀行別分析方面，本國銀行占65.08％，外國及大陸地區銀行在台分行占34.92％。至於餘額前五大銀行依序為中國信託、國泰世華、台北富邦、法商法國巴黎及凱基銀行，合計占35.17％。

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